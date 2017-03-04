دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السبت، عن إصدار كتاب جديد بعنوان "تأملات في السعادة والإيجابية"، وذلك بهدف "صناعة الأمل ونقل التجربة والمساهمة في استئناف الحضارة"، وفقا لما جاء في بيان على موقعه الرسمي.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن "(تأملات في السعادة والإيجابية) كتاب نهدف من خلاله إلى طرح رؤية إدارية وتنموية قائمة على التفاؤل والايجابية... حاولت في الكتاب الإجابة على الكثير من التساؤلات التنموية العميقة مما تعلمته وخبرته في حياتي وبأسلوب قصصي بسيط ليكون الكتاب قريبا من الشباب".

وأضاف أن الكتاب "يضم دروسا ونماذج وقصصا قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة.. الإيجابية كمنظور وإسعاد الناس كغاية وأسلوب حياة.. نحاول المساهمة عبر الكتاب ولو بشيء بسيط في نقل تجربتنا وصناعة أمل لمنطقتنا واستئناف الحضارة في عالمنا العربي".

وذكر البيان أن الشيخ محمد بن راشد يتناول في كتابه الجديد طرح عدة قضايا تتعلق برؤية مختلفة للعمل الإداري والتنموي والحضاري إضافة إلى تأملات قائمة على فلسفة مختلفة في الحياة والإيجابية كمنظور وإسعاد الشعوب كمحرك للجمهور والثقة بالنفس والقدرات والثقة بالإنسان العربي".

ونقل البيان مقتطفات مما كتبه الشيخ محمد بن راشد في كتابه، ومنها: "لعل ما تمر به منطقتنا العربية من نزاعات سياسية وصراعات مذهبية ودينية وتراجعات اقتصادية وتحولات اجتماعية يجعل الحديث عن مفهوم الإيجابية كأحد الحلول التنموية مستهجنا ولكن في هذه العجالة أحببت أن أقول لإخواني العرب: لم لا نجرب أن نغير نظرتنا لبعض الأمور ونتحلى بقليل من الإيجابية في تعاملنا مع التحديات التي تواجهنا ونبقي قليلا من التفاؤل تستطيع الأجيال الجديدة أن تعيش عليه وأن تحقق ذاتها من خلاله.. ما دمنا كعرب جربنا الكثير من النظريات والأفكار والمناهج فلا ضير في أن نجرب أن نكون إيجابيين لبعض الوقت الحروب يمكن أن تدمر البنيان ولكن الأخطر منها الحروب التي تدمر الإنسان وتقصف ثقته بنفسه وتهدم تفاؤله بمستقبله وتحيله إلى التقاعد عن إكمال السباق الحضاري والمنافسة العالمية".