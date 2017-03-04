واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أو ما يُعرف بـ"البنتاغون" شن عشر غارات ضد أهداف تابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في ثلاثة مناطق باليمن، الجمعة، وذلك بعد يوم من إعلانها عن شن أكثر من 20 غارة ضد التنظيم في عدد من معاقله الأساسية بكل من البيضاء وشبوه وأبين في الأول من الشهر الجاري.

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جيف دافيس، المتحدث باسم البنتاغون قال: "مما لا شك فيه تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ورغم أن الحديث عن تنظيم داعش يكثر، إلا أن أيدي القاعدة ملطخة بدماء الأمريكيين بصورة أكثر."

وقال مسؤول سابق بإدارة باراك أوباما إن مهاجمة هذا التنظيم تعتبر خطوة صحيحة لإدارة ترامب، وستكون أخبارا سارة إن استمر ترامب بملاحقة وتنفيذ عمليات ضد هذا التنظيم.