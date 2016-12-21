أنقرة، تركيا (CNN)-- استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، الطفلة بانا العابد، التي كانت تعيش في مدينة حلب السورية وعرفها العالم من التغريدات التي كانت ترسلها عبر حسابها على موقع تويتر عن المعاناة التي يعيشها أهالي حلب تحت الحصار والقصف.

واستقبل أردوغان الطفلة "بانا" ذات الـ7 أعوام وبقية أفراد أسرتها في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة. ووصلت بانا من حلب، الاثنين الماضي، على متن حافلات أجلتمدنيين من أحياء حلب المحاصرة، بموجب اتفاق بين المعارضة السورية والنظام، برعاية روسية تركية.

وكانت بانا ووالدتها فاطمة، مدرسة اللغة الإنجليزية، فتحتا حسابا على موقع تويتر قبل بضعة شهور، كانتا تكتبان فيه من مسكنهم في حي القاطرجي بحلب الشرقية، معاناة سكان المدينة، ويطالبان بوقف المذابح فيها. ويتابع الحساب أكثر من 300 ألف شخص.

وكانت والدة بانا قد ناشدت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عبر رسالة على "تويتر"، إخراجهم من حلب المحاصرة، فجاء رد الوزير في تغريدة أيضا متعهداً بإخراجهم وجميع المحاصرين إلى مناطق آمنة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.