دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش،" مقطع فيديو قال إنه يظهر عملية إحراق جنديين بالجيش التركي.

ما نعلمه عن حملة "غضب الفرات" لتحرير الرقة 2:10

وقال التنظيم في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لـCNN التأكد من صحته أو صحة هوية الجنديين إن العنصرين قبض عليهما في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي قرب بلدة الباب في سوريا، في حين أعلن الجيش التركي في الـ29 من الشهر ذاته أنه فقد الاتصال مع عنصرين من عناصره.

ولم تعلق السلطات التركية حتى كتابة هذا التقرير على مقطع الفيديو أو هوية الجنديين.

ويذكر أن الجيش التركي يقوم بعمليات ضد داعش داخل الأراضي السورية أطلق عليها اسم "درع الفرات،" وتهدف إلى "استئصال" التنظيم من سوريا، وفقا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في تصريح سابق نقلته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.