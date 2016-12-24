برطلة تشهد أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين بعد تحريرها من "داعش"

برطلة تشهد أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ9 دقائق.
العراقعيد الميلادالمسيحيةالكنيسةالموصل
1:10

شهدة بلدة برطلة العراقية الواقعة شرق مدينة الموصل، السبت، أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين، بعد أن نجح الجيش العراقي في تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكان التنظيم يسيطر على البلدة ذات الأغلبية المسيحية منذ عام 2014. وشاركت قوات أمريكية بجانب القوات العراقية في تأمين المصلين خلال إقامة قداس عيد الميلاد.

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