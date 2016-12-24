وكان التنظيم يسيطر على البلدة ذات الأغلبية المسيحية منذ عام 2014. وشاركت قوات أمريكية بجانب القوات العراقية في تأمين المصلين خلال إقامة قداس عيد الميلاد.
برطلة تشهد أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين بعد تحريرها من "داعش"
برطلة تشهد أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين
الشرق الأوسطآخر تحديث منذ9 دقائق.
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شهدة بلدة برطلة العراقية الواقعة شرق مدينة الموصل، السبت، أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين، بعد أن نجح الجيش العراقي في تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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