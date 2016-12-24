1:10

شهدة بلدة برطلة العراقية الواقعة شرق مدينة الموصل، السبت، أول قداس لعيد الميلاد منذ عامين، بعد أن نجح الجيش العراقي في تحريرها من قبضة تنظيم "داعش" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.