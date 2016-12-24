وتجمع أطفال ونساء ورجال في الساحة وسط عزف فرق موسيقية متحركة. وسيقود قداس عيد الميلاد في كنيسة المهد بطريارك اللاتين في القدس بالإنابة بييرباتيستا بيزابيلا، وهو ممثل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان.
الآلاف يحتشدون في ساحة المهد عشية عيد الميلاد
الآلاف يحتشدون في ساحة المهد عشية عيد الميلاد
الشرق الأوسطآخر تحديث منذ ساعة و17 دقيقة.
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احتشد آلاف الأشخاص، السبت، في ساحة المهد في بيت لحم، عشية عيد الميلاد، قبل القداس الذي ستشهده كنيسة المهد بحلول منتصف الليل.
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