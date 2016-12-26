دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، على "الشامتين" بأنه غير قادر ولا يستطيع العودة إلى مصر وأنه حزين لذلك، قائلا: "مين قالكم إني زعلان؟"

يا جدعان و النبي الناس اللي بتخش و "بتشمت" اني "اترميت" بره البلد و "متغرب"و مش عارف ارجع علي اساس اني باتقطع من جوه. مين قالكم اني زعلان؟ — Dr Bassem Youssef (@Byoussef) ٢٦ ديسمبر، ٢٠١٦

جاء ذلك في تغريدة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "يا جدعان و النبي الناس اللي بتخش و’بتشمت‘ اني ’اترميت‘ بره البلد و’متغرب‘ ومش عارف ارجع على اساس اني باتقطع من جوه.. مين قالكم إني زعلان؟"

وفي تدوينة منفصلة نشر الإعلامي المصري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك مقطع فيديو، علق عليه بالقول: "شباب المصريين هنا في دبي الذ ناس تلعب معاهم كورة. وادي أحد اهدافي."

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