دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، إن الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) يقاد من قبل ضباط إيرانيين، وذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الأردني ناصر جودة.

وزير خارجية السعودية يرد لـCNN على تصريح نظيره الإيراني: أجد ذلك كوميديا 2:18

وأوضح الجبير قائلا، وفقا لما نشرته وزارة الخارجية السعودية: "فيما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق وضمه أو اعطاءه شرعية، الحشد الشعبي كما يعرف العالم مؤسسة طائفية بحته، هناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق وبالذات في الأنبار وغيرها من المناطق، الحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني، فمن المهم أن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته."

وأضاف الجبير: "نحن ندعم كل الفئات العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، وهذا ما نتمنى ان تكون سياسة العراق، وبالنسبة للحشد الشعبي كما ذكرت، إذا أردنا أن يكون العراق موحد ويكون هناك مساواة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي فلا مكان هناك لقوات طائفية مسلحة، قد لا يكون ولاءها لعراق واحد، هذا موقفنا من الحشد الشعبي."

وحول هجوم الكرك في الأردن، قال الجبير: "فيما يتعلق بالإرهاب، كلا المملكتين عانا من آفة الإرهاب، وآخرها الأحداث في الكرك، والمملكة عبرت عن وقوفها إلى جانب الأشقاء في الأردن، وعن دعمنا لجهود الأردن في هذا المجال، التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بين البلدين قائم منذ سنوات طويلة، كلنا نسعى للقضاء على هذه الآفة، وكلنا نسعى للقضاء ليس فقط على الإرهاب ولكن تمويل الإرهاب ومحاربة الفكر المؤدي إلى الإرهاب والتطرف والجهود مستمرة."

من جهته قال وزير الخارجية الأردني: "هناك أمور يجب أن نعالجها على أرض الواقع وهي في منطقتنا مثل التطرف والإرهاب ولنا موقف واضح، بتصريحات جلالة الملك والمسؤولين الأردنيين التي تعبر عن الموقف الأردني بان هذه معركتنا بشكل أساسي كمسلمين، محاولة تشويه صورة الإسلام لأن المتطرفين وأصحاب الفكر الظلامي السوداوي يستهدفوننا جميعا ولذلك لا يوجد بلد مستثنى، لا يؤمنون لا بجغرافيا ولا بجنسية ولا بدين ولا بعرق فلذلك كلنا مستهدفين، وكلنا تتم الإساءة لنا فعلينا واجب كبير مطلوب يجب أن نقوم به، وهؤلاء الإرهابيين إن كانوا في إفريقيا الغربية أو في القرن الإفريقي أو في شمال إفريقيا أو في منطقتنا ما يسمى بداعش أو القاعدة كلهم على نفس الصفحة، كلهم يستهدفون المدنيين الأبرياء فالنظرة فيما يتعلق بمكافحة الفكر التطرف والإرهاب."

وتابع جودة قائلا: "كما يقول سيدي صاحب الجلالة الهاشمية يجب أن تكون نظرة شاملة من جميع النواحي والأماكن التي يتواجد فيها الإرهابيين ومن خلال جميع المصنفات وهدفنا يجب أن يكون مجابهة هذا الفكر الظلامي بفكر تنويري، لأن لا تستطيع أن تقتل فكرة بطلقة، انت تقتل فكرة بفكرة احسن منها وتستطيع ان تقنع من خلالها اكثر، فنعم النظرة شمولية وهذا نهج الأردن والكثير من القضايا الأخرى التي يجب أن تطرح في القمة العربية إن شاء الله، وإن شاء الله ستكون بمشاركة الجميع ومشاركة القادة العرب وبإيمان الأردن المطلق بطرح الأمور بشكل عملي، عن شاء الله نخرج بمخرجات قابلة للتطبيق بما فيه مصلحة أمتنا وشعوبنا."