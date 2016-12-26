أعلنت مصلحة الاطفاء السيطرة بالكامل على الحريق الهائل الذي شب الأحد في خزان وقود في مصفاة حيفا.
وأشارت النتائج إلى أن الحريق كان إثر شرارة كهربائية أثناء تفريغ الخزان.
ويحقق خبراء في سبب اشتعال النيران لمدة طويلة بعد تفريغه، إذ من المحتمل أن تسريباً من خزان آخر أدى إلى استمرار الاشتعال
ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج النهائية للتحقيق الثلاثاء.
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