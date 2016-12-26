السيطرة على حريق هائل بعد اشتعال خزان وقود بمصفاة حيفا

السيطرة على حريق هائل بمصفاة حيفا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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أشارت النتائج إلى أن الحريق كان إثر شرارة كهربائية أثناء تفريغ الخزان.

أعلنت مصلحة الاطفاء السيطرة بالكامل على الحريق الهائل الذي شب الأحد في خزان وقود في مصفاة حيفا.
 
وأشارت النتائج إلى أن الحريق كان إثر شرارة كهربائية أثناء تفريغ الخزان.
 
ويحقق خبراء في سبب اشتعال النيران لمدة طويلة بعد تفريغه، إذ من المحتمل أن تسريباً من خزان آخر أدى إلى استمرار الاشتعال
 
ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج النهائية للتحقيق الثلاثاء.