دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت رغد، ابنة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، إن النصيحة التي قدمها لها والدها وتقدمها هي بدورها لأبنائها هي أن "الإنسان موقف."

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جاء ذلك في مقابلة مع CNN حيث قالت ردا على سؤال عن النصيحة التي قدمها صدام حسين لها: "الإنسان موقف، جملة أثرت في كثيرا، وقالها لي في أحد الأيام بعد نقاش طويل مع اخوتي واخواتي على الغداء، في ذلك الوقت وفي ذلك العمر يمكن أن وقعها لم يكن كبيرا علي ولم أكن أعرف معناها العميق، لكن بمرور الوقت وتعاقب الأحداث والظروف الصعبة التي مررت بها بعدة مراحل كنت أتذكر هذا الأمر بأن الإنسان موقف، وعلى أساسها قراراتي بالحياة اتخذها، وعلى هذا الأساس ربيت أولادي."

وردا على إن كان لديها رسالة توجهها للعراق والعراقيين، قالت رغد: "والله العراقيين ملوا رسائل ونصائح ووعظ ووعود، 13 عاما.. ملوا كثيرا والعراقيون شعب واعي ومثقف وناضج ومر بتجارب صعبة لا يحتاجون نصيحتي، أكيد ما مروا به كبير ومن المؤكد خرجوا بخلاصات كبيرة، ونلاحظ من الأحداث وردود الأفعال وما على يوتيوب نرى، الله يعينهم على يمرون به بشكل يومي وأدعي لهم بأن الله يأخذ بأيديهم ويعبر بهم إلى بر الأمان وينصرهم على أعدائهم."

وعن العودة إلى العراق، قالت رغد: "لماذا لا اتخيل العودة إلى العراق؟ من الطبيعي جدا أن أعود يوما ما، ما يحدث الآن مجرد حالة مؤقتة وليست مصير العراق."