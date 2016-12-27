القاهرة، مصر (CNN) -- أكد أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، وجود اتصالات وصفها بأنها "دائمة" لتوطيد العلاقات بين السعودية ومصر، معتبرا أن حدوث توتر أمر "وارد"، كما أعاد تفسير الموقف المصري حيال التصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار التنديد بالاستيطان الإسرائيلي، معتبرا أن بلاده فوجئت بقرار واشنطن عدم استخدام الفيتو.

أبوزيد، الذي كان يتحدث عبر فضائية "الحياة" ليل الاثنين، قال تعليقًا على سد النهضة الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل، إن المفاوضات بين الجانبي "لها جوانب فنية، بالإضافة إلى مسار آخر سياسي يقوم به وزير الخارجية" مضيفا أن العلاقة بإثيوبيا تاريخية، وأقوى من التوتر الذي حدث الفترة الماضية.

أبوزيد تحدث عن العلاقات مع المملكة العربية السعودية والتوصيف الصحيح لها في الوقت الراهن قائلا إنه من الوارد حدوث توتر واختلاف في وجهات النظر، لكن لا يجب أن تؤثر على العلاقة بين الطرفين. كما أكد وجود "اتصالات دائمة لتوطيد العلاقة بين الدولتين، فعلاقات مصر العربية علاقات خاصة" وفقا لما نقلت عنه بوابة الأهرام الرسمية.

وحول حقيقة الموقف المصري خلال التصويت في الأمم المتحدة على مشروع القرار الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي قال أبوزيد إن القاهرة قدمت المشروع باللون الأزرق "أي المطالبة بطرحه"، لكن لم تطالب بالتصويت عليه، مضيفا: "هنا خرجت الإدارة الأمريكية بأمر غريب وهو ولأول مرة، أعلنت عدم استخدام حق الفيتو لصالح إسرائيل، ولم نعد نعلم موقف الإدارة الأمريكية في استخدام حق الفيتو".

ورفض أبوزيد ما وصفها بـ"المزايدات" على الموقف المصري بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن السلطة الوطنية الفلسطينية "شكرت مصر على دورها في تأجيل التصويت" على حد قوله.