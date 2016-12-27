دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أحمد جمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية، إن تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير التي هاجم فيها اقوات الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية التي تقاتل إلى جانب القوات العراقية) قائلا إن ذلك استمرار للنهج السعودي المتأزم تجاه العراق.

عادل الجبير: “نخاف على الموصل مما فعلته مليشيات الشيعة بالفلوجة” 1:00

جاء ذلك في بيان لجمال نشر على الموقع الرسمي للخارجية العراقية، حيث قال: "إن تكرار قيام وزير الخارجية السعودي بإطلاق التصريحات المسيئة لأبطال ومضحّي الحشد الشعبي ومحاولة إلصاق التهم بهم، يظهر استمرار التعامل السعودي المتأزّم مع العراق، والمنطلق من خلفيات طائفية ضيّقة."

وتابع قائلا: "إن هذا المنهج الخاطئ أفقد السعودية الكثير من فرص التواصل الايجابي والبنّاء مع شعوب دول المنطقة، وجعلها سبباً لاستمرار التوتر والازمات خصوصاً في اليمن وسوريا، وهو ما لن نسمح به في العراق.. ونذكّر الجميع ان الحشد الشعبي قوّة قتالية وطنية باسلة تعمل وفق القانون الذي شرعه مجلس النواب، وهو أحد التشكيلات الامنية الرسمية للدولة."

ولفت جمال بالقول: "إن وزارة الخارجية العراقية إذ لا تعر وزناً لمثل هذه التصريحات ترفعاً عن الدخول في جزئيات لا طائل منها، تشير إلى أن العالم بات يدرك كافة الحقائق في العراق ويتعامل معها باحترام."

ويذكر أن الجبير قال، الاثنين، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني، ناصر جوده: "فيما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق وضمه أو اعطاءه شرعية، الحشد الشعبي كما يعرف العالم مؤسسة طائفية بحته، هناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق وبالذات في الأنبار وغيرها من المناطق، الحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني، فمن المهم أن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب ومواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد وحدة العراق واستقلاله وعروبته."