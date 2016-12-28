عمان، الأردن (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية العسكرية صباح الأربعاء، حكماً بالإعدام شنقاً على 5 متهمين ضمن ما يعرف بـ"خلية إربد"، وكانت قد بدأت بمحاكمتهم من بين 21 متهما آخر في شهر تموز/ يوليو الماضي.

وتعود قضية الخلية إلى شهر آذار/ مارس الماضي، إذ نفذت دائرة المخابرات العامة الأردنية "مداهمة استباقية" في مدينة إربد شمال الأردن، ضد مجموعة "إرهابية" أُعلن لاحقاً أنها كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد مواقع حيوية مدنية وعسكرية، وقُتل خلال المداهمة الأمنية سبعة أشخاص من أفراد الخلية وضابط أردني.

وواجه المحكومون 17 تهمة خلال المحاكمة، من بينها مزاولة أعمال إرهابية أدت إلى موت شخص، وتصنيع مواد متفجرة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، والتآمر والترويج لأفكار جماعة إرهابية، وهي تهم نص عليها قانون منع الإرهاب الأردني.

وقال المحامي حكمت الرواشدة الموكل عن 5 متهمين في القضية، إن جميع الأحكام الصادرة في أعضاء الخلية، قابلة للتمييز، ومميزة أيضا بحكم القانون.

وأوضح الرواشدة في تصريح لموقع CNN بالعربية، أن الأحكام شملت 5 أحكام بالإعدام، والحكم على ثلاثة متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 15 عاماً، وأحكاما بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات على ثمانية متهمين، والحكم بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة على متهم واحد، والحكم على أربعة آخرين بالسجن ثلاثة سنوات مع الأشغال الشاقة.

وأضاف الرواشدة أنه توكّل عن خمسة متهمين، هم العاشر والحادي عشر والخامس عشر والسادس عشر والعشرين، وصدرت بحقهم الأحكام بالحبس مع الأشغال الشاقة التي تراوحت بين سبع سنوات و10 سنوات، فيما توكل أربعة محامين آخرين عن البقية في القضية.

وأعلنت المخابرات الأردنية في وقت سابق أن الخلية تنتمي إلى تنظيم الدولة "داعش"، فيما لم يعلن التنظيم رسمياً عن تبنيه للخلية.