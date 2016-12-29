دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات في شرطة مدينة دبي تسجيل 119 حادثاً مرورياً خلال خمس ساعات، الأربعاء، ما بين الرابعة والتاسعة صباحاً إثر موجة من الضباب الكثيف في المدينة.

وأعلنت مؤسسة " مطارات دبي " إلغاء سبع رحلات وتحويل تسع إلى مطارات مجاورة، وقالت المؤسسة في بيان إنها "تعمل مع شركائها الاستراتيجيين وشركات الطيران العاملة في مطارات دبي على إعادة جدول الرحلات إلى وضعه الطبيعي ،" حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام."

وشهدت دبي الأربعاء والخميس موجة ضباب كثيف، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمدينة تظهر حجم الضباب، كان من بين أكثرها انتشاراً، صورة نشرها ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، الأربعاء، على حسابه على موقع "انستغرام":