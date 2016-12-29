دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقى ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، رسالة من الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في سلطنة عمان، بدر بن سعيد البوسعيدي، تتضمن انضمام السلطنة لـ"التحالف الإسلامي" العسكري لمحاربة الإرهاب الذي تقوده المملكة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت السعودية قد أعلنت عن تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب في كانون الأول عام 2015، وتأسيس مركز عمليات مشترك في الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية ضد الإرهاب. وبانضمام سلطنة عمان، أصبح التحالف يضم 41 دولة.

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وكانت السعودية قد أعلنت أن هذا التحالف يضم كلا من "الأردن والإمارات وباكستان والبحرين وبنغلاديش وبنين وتركيا وتشاد وتوغو وتونس وجيبوتي والسنغال والسودان وسيراليون والصومال والغابون وغينيا وفلسطين وجمهورية القمر الاتحادية وقطر وكوت دي فوار والكويت ولبنان وليبيا والمالديف ومالي وماليزيا ومصر والمغرب وموريتانيا والنيجر ونيجيريا واليمن."