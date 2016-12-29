دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قبل ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التطبيق، سقطت قذيفة هاون على موقع السفارة الروسية في العاصمة السورية دمشق، جرى إطلاقها من مواقع تابعة للمسلحين في ريف دمشق، حسب ما نقلته الخارجية الروسية.

وقالت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم الخارجية الروسية، في بيان صادر اليوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، إن القذيفة سقطت بالقرب من المدخل القنصلي داخل السقارة، ممّا أدى إلى انفجارها، دون أن تلحق أضرارًا كبيرة، أو توقع إصابات بشرية.

ووصفت المسؤولة الروسية استهداف مقرّ السفارة الروسية في دمشق بـ"الأمر غير المقبول"، مطالبة بـ"إدانة الهجوم بأقوى العبارات" ، قبل أن تردف بأنه يجب "منع محاولات المتطرفين إفشال جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار داخل الأراضي السورية".

وهذه ثاني مرة يتم استهداف السفارة الروسية في دمشق خلال أقل من يومين، وقد أعلن بوتين صباح اليوم الخميس عن اتفاق وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية المسلحة والنظام السوري، واستثنى الاتفاق تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش".