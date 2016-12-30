دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في مصر، حمدين صباحي، ونائب الرئيس المصري السابق للشؤون الخارجية، محمد البرادعي، مساء الخميس، على موافقة مجلس الوزراء المصري، الخميس، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

إذ قال صباحي في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" إن تصديق الحكومة على ما وصفه بـ"جريمة التفريط في تيران وصنافير باطل" وفقاً للدستور والقضاء، معتبراً أن الحكومة "تبيع أرض الوطن" وأنها "لا تمثل الشعب المصري،" على حد تعبيره.

فيما تساءل البرادعي عن سبب "العجلة"، قائلاً في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر":

ألم يكن من الحكمة ومنعا للمزيد من الاستقطاب واحتراما للشعب والقانون أن ننتظر حكم القضاء فى مدى التزام الإتفاقية بالدستور؟لماذا العجلة !! — Mohamed ElBaradei (@ElBaradei) December 29, 2016

اقرأ.. القاهرة: القضاء يرفض طعن الحكومة ويؤكد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر

ويُذكر أن القضية أثارت جدلاً واسع النطاق عندما أعلنت الحكومة المصرية، في أبريل/ نيسان الماضي، خلال زيارة للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى القاهرة، أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان في المياه الإقليمية السعودية. وخرجت احتجاجات معارضة للاتفاقية وسط اتهامات للحكومة بـ"سعودة" الجزيرتين، إذ اعتبروا أن الحكومة تنازل عنهما مقابل استمرار المساعدات السعودية.