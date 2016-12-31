بغداد، العراق (CNN)— قتل 19 شخصا على الأقل وجرح 45 آخرين، السبت، في هجوم نفذه انتحاريان وسط العاصمة العراقية، بغداد، وفقا لقيادة العمليات في المدينة.

وقال المتحدث باسم عمليات بغداد إن الهجوم استهدف سوق السنك المكتظ بالباعة والمتسوقين، في الوقت الذي لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم، حتى كتابة هذا التقرير.

ويذكر أن العاصمة العراقية، بغداد، شهدت في يوليو/ تموز الماضي هجوما انتحاريا استهدف سوقا مكتظا بالمدينة أدى إلى مقتل 200 شخص، وفقا لتصريحات نائب رئيس اللجنة الأمنية في بغداد، محمد الربيعي.