دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت دبي عام 2017 باحتفالات رأس السنة الجديدة عبر عروض مذهلة للألعاب النارية في عدة مواقع تشمل برج خليفة وبرج العرب ومدينة جميرا وفندق "جميرا بيتش هوتيل".
ونشر مكتب دبي الإعلامي مقطع فيديو يعرض فيه الألعاب النارية في برج خليفة بتقنية الفاصل الزمني. شاهد الفيديو أدناه:
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ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.