دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبلت دبي عام 2017 باحتفالات رأس السنة الجديدة عبر عروض مذهلة للألعاب النارية في عدة مواقع تشمل برج خليفة وبرج العرب ومدينة جميرا وفندق "جميرا بيتش هوتيل".

ونشر مكتب دبي الإعلامي مقطع فيديو يعرض فيه الألعاب النارية في برج خليفة بتقنية الفاصل الزمني. شاهد الفيديو أدناه: