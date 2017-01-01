المنامة، البحرين (CNN) -- قالت وزارة الداخلية البحرينية إن سجن "الجو" تعرض لهجوم من مجموعة مسلحة تمكنت من قتل أحد رجال الشرطة، وتبع ذلك فرار عدد ممن وصفتهم الوزارة بـ"المحكومين في قضايا إرهابية" دون أن تتضح هوياتهم أو الملابسات الكاملة للعملية.
وذكرت الوزارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع تويتر، أن سجن الجو تعرض لـ"عمل إرهابي تمثل في هجوم مسلح، وهو ما أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أثناء تصديه للعناصر الإرهابية."
وأكدت الوزارة أن الهجوم نجم عنه "هروب عدد من المحكومين في قضايا إرهابية، وقد تم اتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة حيال الواقعة" مشددة على أن الأجهزة الأمنية "تكثّف أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن."
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