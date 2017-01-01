دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرضت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، صور المطلوبين الثلاثة الذين تلاحقهم السلطات على خلفية اختطاف رجل دين شيعي يتولى مهمة القضاء الشرعي في القطيف شرق المملكة.

كما قدمت الوزارة مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليهم، تبلغ مليون ريال سعودي لكل مطلوب. وذكرت الداخلية أسماءهم: علي بلال سعود آل حمد، ومحمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي. وقالت الداخلية: "نحذر الجناة المعلنة أسمائهم وشركائهم الآخرين من المساس بحياة الشيخ الجيراني، وندعوهم للإفراج الفوري عنه،" وإن "كل من تكشف التحقيقات المستقبلية عن وجود علاقة أوصله له بإخفاء أي معلومات عن جريمة الاختطاف لن يكون بمنأى عن المسائلة واعتباره شريكاً فيها."

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ويُشار إلى أن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية صرح بالقبض على ثلاثة آخرين على صلة بقضية اختطاف الشيخ الجيراني. وذكر اللواء تركي في وقت سابق أن الجهات الأمنية في محافظة القطيف تلقت بلاغاً حول اختفاء الشيخ محمد عبد الله الجيراني، قاضي دائرة الأوقاف والمواريث من أمام منزله ببلدة تاروت المملكة منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.