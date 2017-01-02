دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، محمد العريفي، الذي يعتبر أحد وجوه تيار الصحوة في المملكة العربية السعودية، إن بعض ألعاب الفيديو على جهاز "بلاي ستيشن" تمس بالشريعة على حد تعبيره.

خطورة بعض ألعاب البلايستيشن ليست فقط أنها تمس الشريعة،

وإنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي بل حتى الأمني !

فتحتاج وقفة من أهل التخصص — د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) ١ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على صفحة العريفي على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "عند اللعب بالألعاب الإلكترونية نحرص على سلامة الأبناء الظاهرة، فتتكرر عبارة: ابتعد عن التلفاز! لكن لا ننتبه للمشكلات التي تحدث في داخله."

وتابع قائلا: "خطورة بعض ألعاب البلايستيشن ليست فقط أنها تمس الشريعة، وإنما تمس الجانب السلوكي والاجتماعي والصحي بل حتى الأمني! فتحتاج وقفة من أهل التخصص.. الإدمان لا ينحصر في الدخان والمخدرات، فإن ألعاب "البلايستيشن ومثيلاتها" قد يصل فيها الشخص لمرحلة الإدمان! وهذا الإدمان له عواقب خطيرة."

وأضاف: "قنابل قتل هدم لمنازل اعتداء على حقوق الآخرين كل هذا تقدمه بعض ألعاب البلايستيشن لأبنائنا، لو اخترعها مسلم لكان في قائمة الإرهاب!.. كثرة اللعب بالبلايستيشن تُعرض للإصابة بـ: العُزلة العنف التسرع التشنج آلام الظهر والرقبة ضعف الذهن فخفف من لعبك واستفد من وقتك."

وخلص العريفي قائلا: "لا يعني كلامي تحريم اللعب بالبلايستيشن أو غيرها من الألعاب الإلكترونية إنما أدعو للتدقيق في اختيار الألعاب المناسبة للطفل، وتقنين وقت اللعب."

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