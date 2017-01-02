الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- غرد ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي والسفير السابق للرياض في بغداد، متوقعا أن "ينقلب الشر" على أهله خلال العام الجديد 2017، كما تمنى سقوط ما وصفها بـ"محاور الشر" في المنطقة.

السبهان، قال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "عام جديد وبإذن الله سوف يشهد سقوط محاور الشر الإقليمية وتفككها بعد أن حصدت مئات الآلاف من أرواح الأبرياء.. الشر والإرهاب سينقلب على أهله."

يشار إلى أن السبهان معروف بمواقفه العديدة المنتقدة صراحة لإيران ودورها في المنطقة، كما كان قد وجه عدة انتقادات لمواقف سياسيين وقوى عراقية، ما دفع بغداد إلى طلب استبداله، لتقوم الرياض نهاية 2016 بتعيينه في منصبه الجديد، "وزير دولة لشؤون الخليج العربي."