رئيس الوزراء الإسرائيلي أصبح رسمياً مشتبها به في تحقيق جنائي، إذ قال المدعي العام إنه مشتبه بتلقيه هدايا ومنافع من رجال أعمال، لكنه لم يفصح عن المزيد من الأمور خوفاً من فقدان حيادية التحقيقات.

نتنياهو استنكر مراراً هذه الادعاءات والتحقيقات.. وإليكم جزءاً مما قام بنشره على صفحته في فيسبوك في اليوم الأول من العام الجديد، قائلاً: لسوء الحظ سيخيب ظنكم هذه المرة أيضاً، كما خاب ظنكم في قضايا سابقة. كما جرت العادة لن يكون هناك شيء لأنه لا يوجد أي شيء. حاولوا استبدال رئيس الوزراء من خلال صناديق الاقتراع كما هو معتاد في الديمقراطيات.

نتنياهو كان يشير إلى تحقيق وقع سابقاً في أواخر التسعينيات أثناء رئاسته الأولى للوزراء، ولم يقد ذلك التحقيق إلى توجيه أي تهم، ويتنبأ نتنياهو بأن هذه التحقيقات لن تفضي لأي اتهامات أيضاً.

الأمر بدأ قبل ستة أشهر كاستجواب من قبل المدعي العام الذي كان يبحث في شؤون رئيس الوزراء، لكن المدعي قال إنه حصلوا على دلائل قد تقود إلى تهم جنائية في الشهر الماضي فقط.

إذا ما الذي سيحدث الآن؟ لا يتوجب على نتنياهو عمل أي شيء طالما أن الأمر سيبقى كتحقيق دون أي اتهام، ففي القانون الإسرائيلي إذا تحول الأمر إلى إدانة فقط من قبل المحكمة العليا بإسرائيل فإن على نتنياهو حينها تقديم استقالته، وإذا ما حدث ذلك فإن نتنياهو سيواجه ضغوطاً سياسية وشعبية للتنحي، لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد، ففي الوقت الحالي فإن الأمر مجرد تحقيق جنائي وكان المحققون في منزله لثلاث ساعات مساء الاثنين، لكنها المرحلة الأولى فقط في حين أن نتنياهو يعتقد بأن الأمر سينتهي كسابقه.