نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال أسامة أبوزيد، المتحدث باسم الجيش السوري الحر، إن الميليشيات الإيرانية المتواجدة على الأراضي السوري لدعم نظام الأسد، تقوم بخروقات عديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

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جاء ذلك في مقابلة لأبوزيد مع الزميلة كريستيان آمانبور، حيث قال: "اتفاقية وقف إطلاق النار تتعرض للخرق، والعديد من الخروقات هذه ارتكبتها الميليشيات الإيرانية والقوات الجوية التابعة للأسد، وهذا ما يحصل الآن في منطقة بردى والغوطة ومناطق أخرى بريف دمشق."

وتابع المتحدث باسم الجيش السوري الحر قائلا: "قادة المعارضة الآن يناقشون الردود المستقبلية، ويمكن ألا نشارك في مؤتمر كازخستان أو ما يُعرف بمفاوضات استانا مالم توقف إيران وميليشياتها خروقها لاتفاقية وقف إطلاق النار."

ويشار إلى أن ريك فرانكونا، محلل الشؤون العسكرية في CNN قال في تصريحات سابقة معلقا على اتفاق وقف الأعمال العدائية: "إن النظام السوري يسيطر على حلب وهو في موقف يخوله بالتحرك جنوبا والتضييق إلى حد كبير على جيوب المعارضة بين حماه وحلب، واعتقد أن المعارضة تعي ذلك بشكل واضح."

ولفت بالقول: "مقاتلو المعارضة ينظرون إلى نتائج الانتخابات الأمريكية وأن الـ20 من يناير/ كانون الثاني سيكون بداية الإدارة لأمريكية الجديدة، في الوقت الذي أبدى فيه ترامب وبصراحة عدم ميله إلى قلب الأنظمة في الشرق الأوسط، وعليه فإنهم (المعارضة) لا يعلمون بالضبط ما الدعم الذي سيحصلون عليه مع بداية فترة ترامب الرئاسية."