دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار المطرب الشعبي المصري شعبان عبد الرحيم جدلاً على مواقع التواصل بعد إطلاقه أغنية يدعم فيها "الحشد الشعبي" العراقي.

وظهر عبد الرحيم في الأغنية التي تحمل عنوان "كلام كبير" معبراً عن تضامنه مع هذه القوات، حيث يقول في الأغنية: "أنا عندي كلام كبير طالع من جوا قلبي، لو شفت ارهابي خطير حجبله الحشد الشعبي.."

وبحسب ما ظهر في الفيديو، فان هذا العمل تم انتاجه من قبل التجمع العراقي العربي، بالتعاون مع تجمع أنصار الحشد الشعبي.

وكان شعبان قد ظهر في فيديو ترويجي للأغنية يقول فيه: "أنا معاكم في قلبي، وأحيي الحشد الشعبي، وأحبكم وانشالله أنني معكم.."

يشار إلى أن اتهامات وُجّهت الى الحشد الشعبي مؤخراً بممارسة انتهاكات عديدة في المناطق التي تراجع فيها تنظيم داعش في العراق، الأمر الذي نفاه الحشد بشدة مؤكدا تصرفه ضمن إطار القوانين.

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.