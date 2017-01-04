دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن عمليات "درع الفرات" في مدينة الباب السورية، ستنتهي "قريباً" وستواصل لمدينة الرقة.

إذ أضاف أردوغان حول عملية "درع الفرات" التي شنها الجيش التركي بالتعاون مع التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، أنه من بعد مدينة "الباب" ستواصل القوات التركية "تطهير بقية المناطق (في سوريا)، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها مدينة منبج،" حسبما نقلت وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول".

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وتابع أردوغان حول الجهود التركية الروسية لتسوية الأزمة السورية، والتي كان أبرزها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بين نظام الرئيس السوري، بشار الأسد، والمعارضة السورية، الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وتعمل روسيا وتركيا بصفتهما دولتين "ضامنتين" له، قائلاً إن هناك "تطورات تبعث الأمل،" على حد تعبيره.