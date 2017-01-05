طهران، إيران (CNN) -- قال نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، إن كافة المؤشرات والأرقام تدل على أن قوة أميركا "في طريقها إلى الزوال" وأن شمسها "تقترب من المغيب"، في وقت كان فيه حسام الدين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس الإيراني، يحذّر قادة بلاده من استفزاز الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب.

وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "ارنا" نقلت عن العميد سلامي قوله: "في الوقت الذي تغيب فيه شمس أميركا فإن شمس الإسلام تقترب من مركز الكرة الأرضية لتبث اشعاعها للسماء وكافة أرجاء العالم... لأميركا وأوروبا وحلفائهما شيئا لم يستخدموه، وقد احبطت كل مؤامراتهم، وكل الرياح التي زرعوها حصدوا العواصف منها، وكل النيران التي اشعلوها حصدوا الرماد منها."

وأشار سلامي إلى ما وصفها بـ"القدرات المتعالية لحرس الثورة" في إيران وتحركها "قرب الأعداء في المحيطات"، مضيفا أن واشنطن "تقف منذ 6 سنوات خلف أبواب سوريا، ولكنها عاجزة عن التدخل العسكري المباشر في هذا البلد، بينما تحولت إيران إلى قوة يعترف الجميع بأنها تتجه لتكون قوة عالمية، ولا أحد يجرؤ اليوم على الحديث عن إسقاط النظام والاعتداء عليها" وفق قوله.

الوكالة الإيرانية نقلت في الوقت نفسه تحذيرات أطلقها حسام الدين آشنا، المستشار الثقافي للرئيس الإيراني حسن روحاني، حيال استفزاز الجانب الأمريكي، إذ قال عبر حسابه بموقع تويتر أن الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب "سيحاول وبإجراءاته الإيذائية، تحريض إيران علي انتهاك خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) وبهذا سيعطي الذريعة اللازمة لفرض وتمديد أو تشديد العقوبات ضد إيران."

وتابع آشنا بالقول محذرا: "على الجميع، من يوافق أو يخالف الحكومة، التعامل بحذر حفظا للمصالح الوطنية ومصالح الشعب وأن يمتنعوا عن إعطاء أي ذريعة بيد أمريكا" مضيفا أن الموضوع "سيحظى بالمزيد من الأهمية حينما نعرف مكانتنا الاقليمية المناسبة" على حد قوله. وأكد على عدم جواز وضع إيران في مواجهة التهديدات العسكرية والحظر من خلال تصرفات غير مدروسة.