دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— سمت منظمة العفو الدولية "آمنستي،" الخميس، أربع ميليشيات شيعية قالت إنها ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في العراق خلال عمليات استعادة المناطق من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش."

وقالت المنظمة في تقريرها إن هذه المنظمات هي "منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا السلام،" في الوقت الذي نقل فيه التقرير على لسان باتريك ويلكن، الباحث بشأن تجارة الأسلحة وحقوق الإنسان في المنظمة، قوله: "يتعين على المزودين الدوليين بالسلاح، بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية وروسيا وإيران، أن يصحو على حقيقة أن جميع عمليات نقل الأسلحة إلى العراق تحمل في طياتها مخاطر حقيقية في أن تنتهي هذه الأسلحة بيد ميليشيات لها تاريخ طويل في انتهاكات حقوق الإنسان."

من جهته رد الحشد الشعبي (الميليشيات الشيعية) على تقرير آمنستي بأن "الميليشيات الشيعية التي اسمتها المنظمة هي قوات الحشد الشعبي وليست حليفة للحكومة العراقية فهي في الواقع جزء من الحكومة العراقية.."

وتابع الحشد في بيانه: ""تم إنشاء الحشد رسميا أواخر العام 2014، وجاء بعد الفتوى التي أصدرها آية الله السيستاني بعد الاستيلاء على الموصل وأجزاء أخرى بالعراق، وبالتالي كان تشكيل الحشد استجابة دفاعية لهجوم إرهابي وكان فقط لحماية المدن العراقية.."