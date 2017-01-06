دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال علاء الدين بروجردي، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري الإيراني، إن على كل القوات الأجنبية التي دخلت سوريا دون موافقة من الحكومة السورية مغادرة البلاد.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان بروجردي قوله: "نحن ندعم بقوة استقلال ووحدة الأراضي السورية وعليه فنحن ندين أي دخول للقوات الأجنبية إلي الأراضي السورية من دون موافقة الحكومة السورية لان ذلك يتعارض مع القوانين الدولية."

وتابع قائلا: "على كل القوات التي دخلت الأراضي السورية من دون تنسيق او موافقة من جانب الحكومة السورية أن تترك هذه الأراضي فورا،" لافتا إلى أن "أي وقف ثابت ومستمر للأعمال القتالية في سورية يتطلب القضاء على تنظيمي داعش وجبهة النصرة الارهابيين على كل الأراضي السورية."