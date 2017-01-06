دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عائض القرني، إن النصر اقترب في اليمن على حد تعبيره، مشيرا إلى انهيار في جماعة الحوثي والجماعات الموالية لعلي عبدالله صالح.

#مليشيات_الحوثي_وصالح_تنهار

وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم. — د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٥ يناير، ٢٠١٧

جاء ذلك في تغريدة للقرني على وسم "ميليشيات الحوثي وصالح تنهار" قال فيها: "وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم."

وعلى الوسم ذاته علق صاحب حساب المستشار قائلا: " إيران مفلسة روسيا مع الشرعية أمريكا رضخت للتحالف المركزي انتقل من صنعاء لعدن تصرخون صرخة الديك المذبوح انتهى مليشيات الحوثي وصالح تنهار."

وقال سلطان الحربي معلقا: "الحوثي وصالح مجرمون خونة، باعوا اليمن لإيران وشردوا أهله ودمروا اقتصاده وأخسروه جيرانه، مصيرهم مصير كل خائن،" في حين قال Moetb: " هذا ما نريده.. زحف وهمة عالية اللهم عجل بنصرك."

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