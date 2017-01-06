دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الداعية الإسلامي، عائض القرني، إن النصر اقترب في اليمن على حد تعبيره، مشيرا إلى انهيار في جماعة الحوثي والجماعات الموالية لعلي عبدالله صالح.
#مليشيات_الحوثي_وصالح_تنهار— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ٥ يناير، ٢٠١٧
وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم.
جاء ذلك في تغريدة للقرني على وسم "ميليشيات الحوثي وصالح تنهار" قال فيها: "وصلتنا أخبار موثقة عن انهيار هائل في صفوف ميليشيا الحوثي والمخلوع وفرارهم من جبهات القتال، اقترب النصر أبشركم."
وعلى الوسم ذاته علق صاحب حساب المستشار قائلا: " إيران مفلسة روسيا مع الشرعية أمريكا رضخت للتحالف المركزي انتقل من صنعاء لعدن تصرخون صرخة الديك المذبوح انتهى مليشيات الحوثي وصالح تنهار."
وقال سلطان الحربي معلقا: "الحوثي وصالح مجرمون خونة، باعوا اليمن لإيران وشردوا أهله ودمروا اقتصاده وأخسروه جيرانه، مصيرهم مصير كل خائن،" في حين قال Moetb: " هذا ما نريده.. زحف وهمة عالية اللهم عجل بنصرك."
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