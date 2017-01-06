دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— زار العماد علي أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش السوري، حاملة الطائرات الروسية الوحيدة الأدميرال كوينتسوف بعد إعلان السلطات الروسية، الجمعة سحبها من المنطقة.

تعرف على حاملة الطائرات الروسية الوحيدة "أدميرال كوزنيتسوف" قرب سواحل سوريا 0:55

ويظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية عددا من الضباط السوريين برفقة أيوب الذي قام بتقليد عدد من الضباط الروس بأوسمة وملقية كلمة يشكر فيها روسيا وجيشها على الدور الذي قاموا فيه بـ"محاربة الإرهاب،" وفقا لما ذكرته الوكالة.

ويذكر أن السلطات الروسية أعلنت سحب قوات لها من سوريا، حيث نقلت الوكالة الروسية "تاس" على لسان قائد القوات المسلحة الروسية، الجنرال فاليري غيراسيموف، قوله: "وفقا للقرار الصادر عن الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، تبدأ وزارة الدفاع الروسية بتقليص مجموعات القوات المسلحة في سوريا."

وبين الجنرال الروسي أن القطع البحرية التابعة للأسطول الشمالي الروسي وبقيادة حاملة الطائرات كوينتسوف ستكون أول المغادرة من المنطقة، دون تقديم توضيح فيما إن كانت الطائرات المقاتلة التي كانت على متن حاملة الطائرات ستبقى في اللاذقية بسوريا أم أنها ستعود إلى روسيا أيضا.