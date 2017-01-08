تتلمذ على يد الخميني وسُجن 4 سنوات.. من كان هاشمي رفسنجاني؟
بعد وفاته عن عمر 83 عاماً.. من كان رفسنجاني؟
الشرق الأوسط آخر تحديث منذ ساعة و24 دقيقة.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على أكبر هاشمي رفسنجاني، الأحد، عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية.
نعرض عليكم أبرز الحقائق عن أحد أعمدة السياسية الإيرانية، رفسنجاني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا":
- ولد هاشمي رفسنجاني في 25 أغسطس/ آب عام 1934، في قرية بهرمان في مدينة رفسنجان جنوب شرق إيران.
- بدأ دراسته في مدرسة دينية محلية، ثم غادر قريته في سن الرابعة عشر لمتابعة تعليمه الديني في مدينة "قم المقدسة".
- أكمل تعليمه على يد كبار العلماء الإيرانيين، مثل زعيم الثورة الإيرانية الراحل، روح الله الموسوي الخميني.
- بدأ نشاطه السياسي في 1961 وسار على نهج أستاذه الخميني وأصبح أحد أنصاره المقربين.
- تولى إدارة القوى الموالية للإمام الخميني في إيران.
- اعتقله جهاز المخابرات "سافاك" التابع للرئيس الأسبق محمد رضا بهلوي، بسبب نشاطه السياسي 7 مرات وقضى إثر ذلك 4 سنوات و5 أشهر في السجن.
- تولى رئاسة البرلمان بين عامي 1980 و1989.
- عينه الإمام الخميني خلال أواخر الحرب العراقية الإيرانية قائماً بأعمال قائد القوات المسلحة.
- خدم رئيساً لإيران لفترتين رئاسيتين متتاليتين، ما بين 3 أغسطس/ آب عام 1989 إلى 2 أغسطس/ آب عام 1997.
- اختير رئيساً لمجمع تشخيص مصلحة النظام وعضواً في مجلس خبراء القيادة في إيران.
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