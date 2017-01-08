دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توفي الرئيس الإيراني الأسبق ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام، على أكبر هاشمي رفسنجاني، الأحد، عن عمر يناهز 83 عاماً، بعد دخوله المستشفى إثر تعرضه لنوبة قلبية.

نعرض عليكم أبرز الحقائق عن أحد أعمدة السياسية الإيرانية، رفسنجاني، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا":