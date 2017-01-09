القاهرة، مصر (CNN) -- رد نائب مصري على التصريحات الإيرانية الأخيرة التي دعت إلى تعزيز العلاقات مع القاهرة بالقول إن طهران تحاول "نصب فخ" للقاهرة من أجل الإضرار بعلاقاتها مع دول الخليج.

ونقلت "بوابة الأهرام" المصرية شبه الرسمية عن النائب يسري المغازي، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، تحذيره من أن ما وصفه بـ"الغزل الإيراني" لمصر خدعة، مؤكدا "رفضه التام للتصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الإيرانية الأحد و(التي) تطالب فيها مصر بالتعاون المشترك وتطبيع العلاقات".

ووصف وكيل لجنة الإسكان في تصريح له ما جاء على لسان الناطق باسم الخارجية الإيرانية بأنه "فخ إيراني" لمصر و"التفاف من جانب طهران على دول الخليج والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع مصر" محذرا من أن تطبيع العلاقات مع إيران "لن يكون في صالح مصر" وأن ما وصفه بـ"خطر التمدد والتشيع الإيراني لايزال كبيرا على المنطقة العربية" على حد تعبيره. وشدد على أن العلاقات العربية – العربية "خط أحمر ولا يجوز التفريط فيها."

وكانت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية قد أجرت الأحد حوارا مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، تناول فيه العديد من قضايا المنطقة، ووصف خلاله مصر بأنها "دولة مهمة ولها مكانة خاصة في العالم الإسلامي" مضيفا: "أعتقد أنه لو تمكنت (مصر) من تنظيم علاقاتها الخارجية وفق تقييم دقيق فبإمكانها تأدية دور مؤثر في المنطقة."

وأضاف قاسمي: "رغم بعض الخلافات في الرؤية للقضايا الإقليمية والعالمية، يمكننا أن تكون لنا وجهات نظر مشتركة في الكثير من القضايا الإقليمية وأن نصل إلى أرضيات للتشاور وتبادل الرأي خارج القضايا الثنائية وطبيعة العلاقات الثنائية في الظروف الراهنة للمنطقة والعالم" على حد تعبيره.