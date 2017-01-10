دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن المملكة تسعى لأن يكون لبنان دولة مستقلة وخالية من التدخلات الخارجية، لافتا إلى العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الجبير ونظيره اللبناني، جبران باسيل على خلفية الزيارة التي يجريها الرئيس اللبناني، ميشال عون إلى السعودية، حيث قال: "جمهورية لبنان تجاوزت مرحلة صعبة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة."

وأضاف: "العلاقات بين السعودية ولبنان علاقات تاريخية ومتينة، وهناك روابط أسرية وتجارية تربط بينهما.. والمملكة تسعى لتحسين العلاقات بين البلدين في كل المجالات لتكون في أفضل مستوى ممكن."

وتابع الجبير قائلا: "سنعمل مع وزير الخارجية اللبناني على الوصول بالعلاقات بين البلدين الى أفضل المستويات الممكنة،" لافتا إلى أن "المملكة العربية السعودية من أكبر الدول التي تقدم مساعدات للاجئين السوريين في عدة دول بما فيها."

ويشار إلى أن وكالة الأنباء اللبنانية ذكرت في تقريرها أن "عون طلب في زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية الاستمرار في دعم الجيش لمواجهة الارهاب والتحديات الامنية الاخرى، ومن ضمن ذلك موضوع الهبة. وطلب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز متابعة هذا الموضوع مع الوزراء المختصين لمعالجته. وبالنسبة الى التمثيل الدبلوماسي، كان الملك سلمان متجاوبا، وحرص على التشديد على دعم لبنان ومساعدته في كل النقاط التي أثارها عون."