موسكو، روسيا (CNN)— قال الجنرال فاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة بالجيش الروسي، الثلاثاء، إن تحرير ريف العاصمة السورية، دمشق ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" هو في مراحلة الأخيرة على حد تعبيره.

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ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية الحكومية على لسان غيراسيموف، قوله: "خلال هذه الفترة، تم تدمير عصابات كبيرة في مناطق حماة وحمص، وتم تطهير محافظة اللاذقية من المقاتلين، وينتهي تحرير ريف دمشق من الإرهابيين، وفتحت طريق النقل الرئيسية، التي تربط العاصمة بشمال البلاد، وتم تحرير مدينتي حلب والقريتين اللتين تتمتعان بأهمية كبرى."

وتابع غيراسيموف أن "نشاط القوات الجوية الفضائية الروسية، الذي بدأ في 30 أيلول/ سبتمبر 2015، أحدث تغييرا جذريا في مسار مكافحة الإرهاب في الجمهورية العربية السورية،" وفقا لما نقلته الوكالة الروسية.