دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الداعية الاسلامي سلمان العودة تصنيف المسلمين، وذلك في مقطع فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تحت عنوان "سلمان العودة | وهابي !!"

وقال الشيخ سلمان في الفيديو إنه "عزَم نفسه على واحد ولم يرغب أن يستقبله والسبب أنه وهابي"، وأضاف: "يا أخي أتركونا من هذه التسميات والتصنيفات..."

سلمان العودة | وهابي !! pic.twitter.com/HADzlXo14V — سلمان العودة (@salman_alodah) January 10, 2017

وأشار الى "أننا نتبع النبي محمد وإن كنا نقتفي أثر الإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأبو حنيفة والأئمة.. ونحبهم جميعاً" منتقداً التعصب لأي أحد أو الانتساب اليه، مشيراً الى أنه حتى إسم "الوهابية" لم يختره الناس بل إنه أطلق عليهم أحيانا بهدف التعريف وأحياناً لسوء نية.

من جهته، كان الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي عهد السعودية، قد عبّر عن دهشته حول "سوء الفهم العميق" من الأمريكيين تجاه الربط بين "الوهابية" والإرهاب، وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة فورين افيرز الأمريكية، حيث قال: "إن التشدد لا علاقة له بالوهابية، فإذا كانت الوهابية نشأت منذ ثلاثة قرون فلماذا لم يظهر الإرهاب إلا مؤخرا؟"

علماً أن CNN بالعربية لا يمكنها التأكد من صحة المعلومات المتناقلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.