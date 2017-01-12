دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- صرّحت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، أن أحد الجنود الأمريكيين في الدولة، انتحر باستخدام سلاحه، داخل معسكر القوات الأمريكية "عريفجان" في المنطقة الجنوبية من الدولة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الكويتية.

وجاء في بيان الداخلية الكويتية: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأن أحد الجنود الأمريكيين قام بالانتحار عن طريق إطلاق النار على نفسه من سلاحه، داخل معسكر القوات الأمريكية في المنقطة الجنوبية للبلاد."

وأضافت الوزارة: "أشارت الإدارة إلى نقل الجندي الأمريكي إلى مستشفى العدان، إلا انه توفي متأثراً بإصابته لدى وصوله إلى المستشفى، وباشرت الأجهزة الأمنية بعمليات البحث والتحري لمعرفة كافة التفاصيل ذات الصلة بالقضية."

ويُذكر أن الكويت عقدت اتفاقاً مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1987 تقوم بموجبه الثانية بحماية 11 ناقلة نفط كويتية تعرضت للتهديد من جانب قوات البحرية الإيرانية فيما سُمي بـ"حرب الناقلات"، وفي عام 1991 وقعت الكويت مع أمريكا اتفاقية للتعاون الدفاعي، تقدم الكويت بمقتضاها تسهيلات واسعة للقوات الأمريكية، كما توفر لها قواعد تمركز جوية وبرية، ومستودعات تخزين للمعدات والعتاد.