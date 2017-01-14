قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، سانا، إن الجيش السوري اتفق مع فصائل مسلحة على إعلان هدنة في منطقة وادي بردى، سمح بموجبه لمهندسي الصيانة من الحكومة بدخول المنطقة لبدء العمل على إصلاح إحدى محطات ضخ المياه الرئيسية للعاصمة السورية.

أزمة نقص المياه في دمشق استمرت لأسابيع، بعد أن أدت الاشتباكات بين طرفي الصراع إلى تضرر محطات ضخ المياه.

علاء إبراهيم، محافظ ريف دمشق، أكد أن العمال دخلوا المنطقة يوم الجمعة ويجري اتخاذ الإجراءات لبدء ضخ المياه إلى دمشق في أقرب وقت متوقعاً أن يتم اصلاح العطل في غضون ثلاثة أيام وفقا لوكالة سانا.

بحسب وكالة سانا فقد تم التوصل الى الصفقة دون أي مساعدة من أي دولة أخرى.

منذ ديسمبر/ كانون الأول عانى نحو أربعة ملايين شخص في دمشق من نقص حاد في المياه بعد استهداف ينابيع خارج العاصمة السورية وفقاً للأمم المتحدة.