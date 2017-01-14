دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، عن عمر 80 عاماً، وأقيمت صلاة الجنازة في المسجد الحرام في مكة، والتي شارك في أدائها الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكة، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، الرئيس الأسبق للمخابرات السعودية، إلى جانب عدد من الأمراء.
وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة عصر السبت، في المسجد الحرام بمكة المكرمة. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون."
ونعرض عليكم أبرز الحقائق عن الأمير محمد بن فيصل بن عبدالعزيز، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام السعودية الرسمية:
- وُلد في الطائف عام 1937، وهو الابن الثاني للملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
- حصل على شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال من جامعة "منلو" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية عام 1964
- تولى عام 1959 منصب رئيس مطار الرياض القديم
- عُين وكيلاً لوزارة الخارجية واستمر في هذا المنصب حتى عام 1971
- تولى منصب الأمين العام لمؤسسة الفيصل ما بين عامي 1971 و1976
- تولى رئاسة الهيئة العامة لتحلية المياه المالحة في عهد الملك خالد بن عبدالعزيز
- شغل منصب رئيس الاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية منذ عام 1976، حتى وفاته
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