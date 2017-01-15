دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— شن الفنان السوري، جورج وسوف، هجوما على الفنانة السورية، أصالة نصري، قائلا إنها "خانت وطنها" وذلك في مقابلة أجراها على القناة التاسعة.

وقال "سلطان الطرب" خلال المقابلة: "(أصالة) اسم على غير مسمى، الاسم مش لابق لها، فنانة اوكي، الله يرحم أبوها كان أول فنان، مصطفة نصري من أحلى من غنوا في سوريا، فاكرة نفسها الله خلقها وكسر القالب ومش خالق غيرها، هي الخسرانة، أين أصالة هذه؟ أصلة من المفترض أن تكون مخلدة إذا أخذنا التاريخ تبعها."

وردا على سؤال حول ماذا خسرت أصالة، قال وسوف: "خسرت وطن لها، خسرت بيت لها، الي بشلح تيابه بيبرد يا بنتي.. خانت البلد بلدها الي على أيام حافظ الأسد الله يرحمه، هو الذي بعثها إلى روسيا وكانت من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلح لها اجرها.."