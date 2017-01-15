الكويت (CNN)— أعلنت إدارة الطيران المدني الكويتي، الأحد، أن طائرة ألمانية مدنية في طريقها إلى من سلطنة عُمان إلى ألمانيا، هبطت اضطراريا في مطار الكويت للاشتباه بوجود قنبلة على متنها.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية على لسان منصور الهاشمي، المتحدث باسم الإدارة العامة للطيران المدني، قوله: "تم التعامل مع بلاغ قائد الطائرة وفقا لإجراءات السلامة والطوارئ،" لافتا إلى أنه وبحسب التحقيقات الأولية، تم التأكد من "خلو الطائرة من أي متفجرات."

ولفت الهاشمي إلى أن "الطائرة تابعة لطيران يورووينغز وكانت تحمل 299 راكبا في طريقها من سلطنة غُمان إلى مدينة كولن بألمانيا."