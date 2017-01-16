دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الأحد، أن مستوى الرضا عن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي ينخفض، وذلك في برنامجه على قناة اون تي في.

وقال أديب: "أي حد النهاردة بيتكلم عن أن المصريين مستوى رضاهم عن الرئيس بتاعهم بنخفض، نعم، ينخفض، وهو أكيد فاهم كده لأن لا يوجد أحد بيحب الدكتور بتاعه ولا أحد يحب الدواء المر.."

وعلى الصعيد العربي، قال أديب: "الوضع لا يتحسن بل يسوء كل يوم ومرشح ليصبح أكثر سوءا وغير مرشح للتحسن، ليه مش فاهم، العالم العربي مليان بني أدمين مهبط الرسالات والحضارات في فلوس غير طبيعية وموارد غير طبيعية بحار غير طبيعية، الكتلة الوحيدة التي يشملها لغة واحدة وتقريبا دين واحد هي كتلة العالم العربي.."