دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هاجم ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج السفير الإيراني الجديد لدى العراق، واصفاً إياه بأنه "مجرم حرب ومطلوب دولياً."
وقال السبهان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: #ايران تعين مجرم حرب ومطلوب دوليا سفيرا لها في #العراق ويطالبون باغلاق القنصلية السعودية باربيل ولم نسمع باي تعليق عراقي! سيادة حقيقية شاملة"
وكانت إيران قد عيّنت مؤخراً العميد ايرج مسجدي، وهو قائد بالحرس الثوري الإيراني، سفيرا لها في العراق بدلا من السفير الحالي حسن دانائي فر، وهو من منتسبي الحرس الثوري أيضا.
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