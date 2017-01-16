دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أوضح عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، موقف بلاده من القضية الإسرائيلية الفلسطينية وحلول السلام، وذلك في كلمته في "المؤتمر الدولي للسلام" في العاصمة الفرنسية، باريس، الأحد.

من مشاركة وزير الخارجية عادل الجبير في مؤتمر باريس.. حل الصراع موجود.. ولكن المفقود غياب الإرادة السياسية#القضية_الفلسطينية pic.twitter.com/OpHP5T6IVL — وزارة الخارجية (@KSAMOFA) ١٥ يناير، ٢٠١٧

وبحسب وزارة الخارجية السعودية، فإن الجبير أوضح أن "موقف المملكة ثابت تجاه القضية الفلسطينية، وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود لكن المفقود هو الإرادة السياسية،" لافتا إلى أن "من حق الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على حدود العالم 1967 وعاصمتها القدس الشرقية."

ولفت الجبير إلى أن المملكة العربية السعودية تقدم بالعديد من المبادرات مثل "مبادرة السعودية بقمة فاس بالمغرب العام 1992، ومبادرة تبنتها القمة العربية العام 2002 ومبادرة أخرى على مستوى منظمة التعاون الإسلامي العام 2005."