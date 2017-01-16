دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، تنفيذ السلطات البحرينية حكم الإعدام بحق ثلاثة مدانين بقتل ضابط إماراتي وعنصرين آخرين بالأمن البحريني، واصفا ذلك بـ"الجريمة البشعة" على حد تعبيره.

جاء ذلك في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، حيث قال: "اقدمت السلطات البحرينية اليوم على تنفيذ حكم الاعدام بثلاثة من الشبان المعارضين في البحرين والمطالبين بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية."

وتابع المالكي قائلا: "إن هذه الجريمة البشعة والتصرف التسلطي وعدم الانصياع لصيحات منظمات حقوق الانسان الدولية ولغة العقل والحق والمنطق يجعل حكومة البحرين في قفص الاتهام الدولي باعتبارها تنفذ مشروع قتل ممنهج.."

ويذكر أن أحمد الحمادي، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بالبحرين، قال: "تم صباح اليوم (الأحد) تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليهم الثلاثة المدانين في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة مما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، وذلك بعد أن صار الحكم باتاً واجب التنفيذ، بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم، وبإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، وذلك بعد أن اتخذت الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن، وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناءً على ذلك،" وفقا لما نقلته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.