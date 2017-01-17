الأمن التركي يلقي القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم رأس السنة

القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم اسطنبول

الشرق الأوسط آخر تحديث منذ12 دقيقة.
تركياإرهاباسطنبول
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الأمن التركي يلقي القبض على المشتبه به في تنفيذ هجوم رأس السنة

الرباط (CNN)—اعتقل الأمن التركي اليوم الاثنين 16 يناير/كانون الثاني عبد القادر ماشاريبوف، المشتبه به الرئيسي في تنفيذ الهجوم على الملهى الليلي "رينا" في إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة الجارية، بعد مداهمة منزل كان يسكنه.

وحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية، استنادًا إلى مصادرها الأمنية، فقد تلقت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن إسطنبول بلاغًا حول مكان موجود ماشاريبوف، الأوزبكي الجنسية، إذ كان يقطن بمنزل في منطقة أنسيورت في اسطنبول.

ومباشرة بعد توصلها بالمعلومات، داهمت فرق مكافحة الإرهاب المنزل وتمكنت من إلقاء القبض على ماشاريبوف، زيادة على رجل آخر قرغيزي الأصل، وثلاث نساء، ولم توضح الوكالة على لسان مصادرها علاقة الموقوفين الآخرين بماشاريبوف.

وتشتبه السلطات في أن ماشاريبوف كان الوحيد وراء إطلاق النار في النادي الليلي، وقد خلّف الهجوم الذي تبناه تنظيم "داعش" مصرع 39 شخصا بينهم عدد مهم من الأجانب، وقد جرى الاشتباه في هوية منفذ العملية بعد التقطت صوره كاميرات مراقبة.

تركياإرهاباسطنبول
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