دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انهار برج تجاري في العاصمة الإيرانية طهران، الخميس، إثر حريق ضخم اندلع في الطوابق العليا من المبنى، وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بوجود عشرات رجال أطفاء تحت الأنقاض.

وأفاد تقرير نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن نحو 200 رجل إطفاء كانوا داخل المبنى، كما أُصيب أكثر من 28 شخصاً في الحادث. ويقع مركز "بلاسو" التجاري الذي بُني منذ أكثر من 50 عاماً وسط طهران، ويضم محلات تجارية لبيع الملابس والأقمشة.

في حين قال المتحدث باسم قسم الطوارئ الطبية إن قرابة 40 شخصاً، بينهم رجال إطفاء، أصيبوا بجروح، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "فارس". وأظهر مقطع فيديو بثه التلفزيون الإيراني الرسمي انهيار المبنى الدرامي. وأظهرت الصور أعمدة الدخان الكثيفة المتصاعدة من الطوابق العليا للمبنى قبل انهياره.