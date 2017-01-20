أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في آخر هجوم عسكري كبير لإدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ضد تنظيم "القاعدة"، قُتل أكثر من 100 من أعضاء الجماعة في غارة جوية أمريكية في غرب سوريا، الخميس، وفقا لمسؤول في الدفاع الأمريكي.

نُفذت الغارة غرب معسكر تدريبي للتنظيم في حلب، بالقرب من الحدود التركية. وقال المسؤول إن مقاتلة "B-52"، إلى جانب طائرات بدون طيار مسلحة، أسقطت 14 ذخيرة على المخيم. موقع المعسكر كان معروفا للاستخبارات الأميركية.

وقال المسؤول إن المسلحين هناك خلال وقت الهجوم كانوا جزءاً مما يسمى بـ"نواة تنظيم القاعدة" التي يعود تاريخها إلى عملاء صعدوا إلى القيادة في التنظيم في باكستان. وانتقل أعضاء أساسيين إلى هذه المنطقة العام الماضي.

الغارة التي وقعت في ساعات المساء الأولى من صباح الخميس، وتأتي بعد ساعات من غارة جوية أمريكية كبرى أخرى ضد "داعش" في ليبيا قُتل فيها أكثر من 80 مسلح.