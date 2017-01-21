دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، تنفيذ السلطات في المملكة العربية السعودية، السبت، مداهمتين أمنيتين في حي الحرازات وحي النسيم في مدينة جدة، أسفرتا عن انتحار إرهابيين والقبض على اثنين آخرين، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار.

وقال المتحدث الأمني: "باشرت الجهات الأمنية صباح السبت على ضوء المعلومات المتوفرة لديها مداهمة وكرين إرهابيين لخليةً إرهابية بشكل متزامن، حيث كان يقع الأول منهما بحي الحرازّات بمحافظة جدة، وهو عبارة عن استراحة، اتخذها عناصر الإجرام مأوى لهم، ومعملا لتصنيع الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة. وبتطويقها وتأمين المواقع المجاورة لها بادر من فيها وهما شخصان بإطلاق النار بشكل كثيف على رجال الأمن،" حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

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وأضاف المسؤول السعودي أن "الإرهابيين لم يستجيبا لكل النداءات التي وجهت لهما بتسليم نفسيهما، ما اقتضى الرد عليهما بالمثل وفقاً لما تطلبه الموقف. وحينما يأسا من القدرة على الإفلات من قبضة رجال الأمن أقدما على تفجير نفسيهما بواسطة أحزمة ناسفة ما أدى لتطاير أشلائهما في موقع الاستراحة مع انفجار المعمل الذي بداخلها، فيما لم يصب أحد من الموجودين بجوار موقعها الذي تم تأمينه قبل المداهمة أو أحد من المارة أو رجال الأمن بأي أذى."

وتابع المتحدث الأمني: "أما الوكر الثاني فكان عبارة عن شقة سكنية بحي النسيم بمحافظة جده تواجد فيها شخص ثالث يرتبط بمن تم التعامل معهما داخل الاستراحة وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه قبل أن يتمكن من المقاومة ويدعى / حسام بن صالح بن سمران الجهني سعودي الجنسية، وقبض بمعيته على امرأة تدعى / فاطمة رمضان بالوشي على مراد (باكستانية الجنسية) يدعي المذكور أنها زوجته. كما ضبط بشقته على سلاح رشاش وحقيبة مشركة وأجهزة هاتف جوال في حالة تشريك غير مكتملة."